Байден проведе зустріч зі Столтенбергом: обговорять підтримку України

Президент США Джо Байден проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок, 12 червня. Зокрема, вони планують обговорити Україну.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як зазначила Жан-П'єр, головною темою зустрічі Байдена зі Столтенбергом буде майбутній саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

"Вони розглянуть підготовку до саміту, включаючи роботу щодо подальшого зміцнення союзницького стримування та оборони, виконання зобов'язань щодо інвестицій в оборону, прийнятих на саміті в Уельсі у 2014 році, та поглиблення партнерства НАТО", - розповіла прессекретар.

Вона додала, що Байден і Столтенберг обговорять підтримку України "перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії".

Очікування України від саміту НАТО

Зазначимо, що українські офіційні особи вже кілька разів озвучували, яку підтримку від союзників вони розраховують отримати на саміті НАТО. Зокрема, наша країна хоче, щоб Альянс надав перші домовленості щодо гарантій безпеки.

Також українські чиновники розповідали, що чекають на конкретніші обіцянки щодо членства в Північноатлантичному альянсі, оскільки Україна вже зараз активно застосовує і впроваджує стандарти НАТО.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголошував, що не візьме участь у саміті НАТО, якщо там не буде гарантій безпеки чи конкретики щодо членства України.