UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна не буде місцем розрухи і не прийме порядки Москви, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові сьогодні знову обстрілювали Херсон та громади в області, а також пошкодила насосну станцію. Україна ніколи не буде місцем для розрухи та не прийме порядки від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знов обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонської області", - йдеться у заяві.

Президент додав, що російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв.

"Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна - це вони пройшли", - додав Зеленський.

За словами президента, росіяни ні на що не здатні, окрім розрухи. Росіяни намагаються помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них. Президент додав, що Україна ніколи не буде місцем для розрухи.

"Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, кожен будинок, кожне підприємство", - заявив наостанок глава держави.

Нагадаємо, що під час ракетного обстрілу російські окупанти пошкодили насосну станцію комунального підприємства "Миколаївводоканал", яка розташована в Херсонській області.

За добу російські окупанти 30 разів обстріляли Херсонську область та зокрема, Херсон. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяХерсонХерсонська областьВійна в Україні