Україна не буде місцем розрухи і не прийме порядки Москви, - Зеленський

Російські військові сьогодні знову обстрілювали Херсон та громади в області, а також пошкодила насосну станцію. Україна ніколи не буде місцем для розрухи та не прийме порядки від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знов обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонської області", - йдеться у заяві.

Президент додав, що російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв.

"Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна - це вони пройшли", - додав Зеленський.

За словами президента, росіяни ні на що не здатні, окрім розрухи. Росіяни намагаються помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них. Президент додав, що Україна ніколи не буде місцем для розрухи.

"Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, кожен будинок, кожне підприємство", - заявив наостанок глава держави.