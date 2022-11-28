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Украина не будет местом разрухи и не примет порядки Москвы, - Зеленский

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 22:39
Украина не будет местом разрухи и не примет порядки Москвы, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня снова обстреливали Херсон и общины в области, а также повредили насосную станцию. Украина никогда не будет местом разрухи и не примет порядки от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"В эти сутки, как и каждый божий день, оккупанты вновь обстреливали Херсон и общины области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонской области", - говорится в заявлении.

Президент добавил, что российская армия повредила и насосную станцию, обеспечивающую подачу воды в Николаев.

"Ну что о них сказать? Вот это и есть подлинная суть тех случайных товарищей, которые завладели Россией. У них после 20 лет правления на значительной части их же государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война - это они прошли" , - добавил Зеленский.

По словам президента, россияне ни на что не способны, кроме разрухи. Россияне пытаются отомстить за то, что украинцы уже не раз защищали себя от них. Президент добавил, что Украина никогда не будет местом для разрухи.

"Украина никогда не примет порядки от этих товарищей из Москвы. Сделаем все, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, каждый дом, каждое предприятие", - заявил напоследок глава государства.

Напомним, что во время ракетных обстрелов российские кафиры повредили насосную станцию коммунального предприятия "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области.

За сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли Херсонскую область и, в частности, Херсон. Один человек погиб, двое получили ранения.

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