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Україна не буде частиною НАТО, але є обхідні шляхи, - Келлог

Субота 19 квітня 2025 20:39
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Україна не буде частиною НАТО, але є обхідні шляхи, - Келлог Фото: Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Україна не буде в НАТО. При цьому зазначив, що є інші варіанти, які можна використовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

"Дозвольте навести один приклад. Ми дуже чітко дали зрозуміти: членство в НАТО виключено. Україна не стане частиною НАТО. Це не новина - ми говоримо про це з 2008 року, коли посол Бернс сказав Кондолізі Райс, що це "занадто". Я сам писав про це в 2013 році", - сказав Келлог.

За його словами, є обхідні шляхи та інші варіанти. Також він анонсував, що наступного тижня в Лондоні відбудуться переговори щодо завершення війни.

"Є обхідні шляхи. Є варіанти, які можна використовувати. Тому не варто починати з проблеми, не пропонуючи жодного рішення. Це охоплює все, що ми обговорюємо. Думаю, наступного тижня в Лондоні в нас будуть доволі конструктивні переговори", - наголосив спецпредставник Трампа.

Перемир'я в Україні

Зазначимо, в цьому ж інтерв'ю Келлог уточнив, що наступного тижня представники США їдуть до Лондона з метою закрити питання перемир'я в Україні.

Також ми писали, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир'я", яке, виходячи з його слів, мало почати діяти з 18:00 19 квітня. Глава Кремля сказав, що віддав наказ призупинити всі бойові дії.

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Війна в Україні НАТО Кіт Келлог
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