Украина не будет частью НАТО, но есть обходные пути, - Келлог
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Украина не будет в НАТО. При этом отметил, что есть другие варианты, которые можно использовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.
"Позвольте привести один пример. Мы очень четко дали понять: членство в НАТО исключено. Украина не станет частью НАТО. Это не новость - мы говорим об этом с 2008 года, когда посол Бернс сказал Кондолизе Райс, что это "чересчур". Я сам писал об этом в 2013 году", - сказал Келлог.
По его словам, есть обходные пути и другие варианты. Также он анонсировал, что на следующей неделе в Лондоне состоятся переговоры по поводу завершения войны.
"Есть обходные пути. Есть варианты, которые можно использовать. Поэтому не стоит начинать с проблемы, не предлагая никакого решения. Это охватывает всё, что мы обсуждаем. Думаю, на следующей неделе в Лондоне у нас будут довольно конструктивные переговоры", - подчеркнул спецпредставитель Трампа.
Перемирие в Украине
Отметим, в этом же интервью Келлог уточнил, что на следующей неделе представители США едут в Лондон с целью закрыть вопрос перемирия в Украине.
Также мы писали, что сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии", которое исходя из его слов, должно было начать действовать с 18:00 19 апреля. Глава Кремля сказал, что отдал приказ приостановить все боевые действия.
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