Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з боксу через участь Росії

Україна вирішила бойкотувати прийдешній планетарний форум. Вітчизняна федерація не згодна з рішенням Міжнародної боксерської асоціації (IBA) дозволити змагатися білорусам і росіянам, та ще й під своїми прапорами.

"Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь", – заявив Ільченко.

Окрім того, функціонер анонсував можливий бойкот і Олімпійських ігор-2024, якщо там виступатимуть збірні РФ і Білорусі. Для "синьо-жовтої" тепер головним турніром 2023 року стануть Європейські ігри. У червні змагання, що матимуть статус відбору на Олімпіаду, прийме Польща.

Україна поповнила перелік країн, які не поїдуть на чемпіонат світу з боксу. Раніше від ідеї виступати разом із росіянами та білорусами відмовилися 9 національних федерацій – Великої Британії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Польщі, США, Чехії, Швейцарії та Швеції. Водночас МОК позбавила IBA права проводити кваліфікацію до Ігор-2024.