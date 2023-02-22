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Украина будет бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за участия России

Фото: Сборная Украины на ЧМ-2023 по боксу не уедет (facebook.com/BoxingFederationOfUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Женская и мужская боксерские национальные команды не поедут на чемпионат мира-2023 из-за допуска к соревнованиям белорусских и российских спортсменов.

Об этом заявил вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Украина решила бойкотировать грядущий планетарный форум. Отечественная федерация не согласна с решением Международной боксерской ассоциации (IBA) позволить соревноваться белорусам и россиянам, да еще и под своими флагами.

"Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это Россия и Беларусь", – заявил Ильченко.

Кроме того, функционер анонсировал возможный бойкот и Олимпийских игр-2024, если там будут выступать сборные РФ и Беларуси. Для "сине-желтой" теперь главным турниром 2023 года станут Европейские игры. В июне соревнования, которые будут иметь статус отбора на Олимпиаду, примет Польша.

Украина пополнила список стран, которые не поедут на чемпионат мира по боксу. Ранее от идеи выступать вместе с россиянами и белорусами отказались девять национальных федераций – Великобритании, Ирландии, Канады, Нидерландов, Польши, США, Чехии, Швейцарии и Швеции. В то же время МОК лишила IBA права проводить квалификацию к Играм-2024.

К слову, накануне Австралия присоединилась к оппоненткам возвращения России в международный спорт.

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