"Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам": Сибіга нагадав про провал Будапешта

"31 рік тому, у цей день, було підписано Будапештський меморандум. Аркуш паперу, який став синонімом провальної домовленості про безпеку. Маючи такий гіркий досвід у минулому, Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам - ми довіряємо силі нашої армії та зброї", - йдеться у його дописі.

Сибіга зазначив, що Україна зараз потребує надійних гарантій безпеки для "справжнього, справедливого та тривалого миру".

"Працюючи над тим, щоб покласти край війні Росії проти України, важливо пам’ятати гіркі уроки Будапешта", - наголосив міністр.

Що передбачає Будапештський меморандум

Будапештський меморандум про гарантії безпеки було підписано 5 грудня 1994 року. Згідно з ним, РФ, Велика Британія та США зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та наявні кордони України.

Крім того, підписанти взяли на себе зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Окремо у документі наголошувалося, що жодне з їхніх озброєнь не повинно використовуватися проти України, окрім випадків самооборони або відповідно до Статуту ООН.

Також меморандум містив зобов'язання сторін не застосовувати економічний тиск з метою підпорядкувати собі зовнішньополітичні рішення України або отримати односторонні вигоди.

Порушення меморандуму

З моменту анексії Криму у 2014 році країна-агресорка фактично перестала виконувати умови Будапештського меморандуму. Збройна агресія, що почалася на сході України, а потім повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, стали прямим порушенням базових принципів документа.

Міжнародна спільнота неодноразово наголошувала, що саме РФ зруйнувала систему гарантій, закріплену Будапештським меморандумом, поставивши під сумнів саму ідею ядерного роззброєння як інструменту глобальної безпеки.