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Україна не била по Москві, зате вгатила сотнями дронів по 14 областях РФ

09:15 06.09.2026 Нд
2 хв
Також гучно було в окупованому Криму
aimg Юлія Капітонова
Фото: У Росії знову гасять масштабні пожежі (mchs.official)

Вранці 6 вересня Міністерство оборони Росії фактично визнало, що Україна дотримується обіцянки й не завдає ударів по Москві, на відміну від ворога, який продовжує атакувати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МО РФ.

Російське оборонне відомство опублікувало традиційний ранковий звіт про результати відбиття нового повітряного нападу України.

У ньому можна побачити, що Сили оборони протягом минулої ночі не завдавали ударів ні по Москві, ні по області.

Натомість воїни ЗСУ атакували щонайменше 14 регіонів країни-агресорки.

Цього разу дісталося Бєлгородській, Брянській, Волгоградській, Воронезькій, Калузькій, Курській, Липецькій, Орловській, Ростовській, Рязанській, Саратовській, Тамбовській, Тульській областям, а також Краснодарському краю.

Окрім того, гучно було в Криму та над акваторіями Чорного й Азовського морів.

У Міноборони РФ стверджують, що Україна била по їхніх територіях сотнями дронів, однак точної кількості традиційно не розкривають.

Російське оборонне відомство також запевняє, що їхні сили ППО нібито перехопили та знищили 258 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

До речі, просто зараз горить один із найбільших НПЗ Росії після атаки дронів ЗСУ.

Що важливо розуміти, ще 4 вересня президент України Володимир Зеленський запевнив, що протягом суботи та неділі - на період візиту посланців президента США Дональда Трампа до Москви та Києва - "Україна забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути".

Вже 5 вересня у Кремлі заявили про наказ російського диктатора Володимира Путіна не бити по Києву три дні. Однак, як відомо, ці слова виявилися брехнею - у столиці України не припиняли лунати повітряні тривоги.

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Російська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниАтака дронів