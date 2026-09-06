Украина не била по Москве, зато ударила сотнями дронов по 14 областям РФ

Утром 6 сентября Министерство обороны России фактически признало, что Украина сдерживает обещание и не наносит ударов по Москве, в отличие от врага, который продолжает атаковать Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО РФ.
Российское оборонное ведомство опубликовало традиционный утренний отчет о результатах отражения нового воздушного нападения Украины.
В нем можно увидеть, что Силы обороны в течение минувшей ночи не наносили ударов ни по Москве, ни по области.
Однако воины ВСУ атаковали по меньшей мере 14 регионов страны-агрессорки.
В этот раз досталось Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областям, а также Краснодарскому краю.
Кроме того, громко было в Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.
В Минобороны РФ утверждают, что Украина била по их территориям сотнями дронов, однако точное количество традиционно не раскрывают.
Российское оборонное ведомство также уверяет, что их силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Кстати, прямо сейчас горит один из крупнейших НПЗ России после атаки дронов ВСУ.
Что важно понимать, еще 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в течение субботы и воскресенья - на период визита посланцев президента США Дональда Трампа в Москву и Киев - "Украина обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть".
Уже 5 сентября в Кремле заявили о приказе российского диктатора Владимира Путина не бить по Киеву три дня. Однако, как известно, эти слова оказались ложью - в столице Украины не прекращали раздаваться воздушные тревоги.