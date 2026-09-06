Украина не била по Москве, зато ударила сотнями дронов по 14 областям РФ

Российское оборонное ведомство опубликовало традиционный утренний отчет о результатах отражения нового воздушного нападения Украины.

В нем можно увидеть, что Силы обороны в течение минувшей ночи не наносили ударов ни по Москве, ни по области.

Однако воины ВСУ атаковали по меньшей мере 14 регионов страны-агрессорки.

В этот раз досталось Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областям, а также Краснодарскому краю.

Кроме того, громко было в Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Минобороны РФ утверждают, что Украина била по их территориям сотнями дронов, однако точное количество традиционно не раскрывают.

Российское оборонное ведомство также уверяет, что их силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Кстати, прямо сейчас горит один из крупнейших НПЗ России после атаки дронов ВСУ.