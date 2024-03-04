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Україна в березні вийде з фінансового гепу, але підтримка США важлива, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна в березні цього року вийде з фінансового гепу, однак підтримка Сполучених Штатів Америки є принципово важливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля під час пресконференції.

"У березні ми вийдемо ось з цього такого фінансового гепу, але підтримка Сполучених Штатів є принципово важливою. З точки зору не першого кварталу, а з точки зору 2024 року", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що український уряд працює спільно зі США для того, щоб "перекрити ці пробіли".

Допомога Україні від США

Нагадаємо, зараз одним із найактуальніших питань у Конгресі США залишається нове фінансування допомоги Україні.

Нещодавно Сенат США підтримав законопроект про 95 млрд доларів для України, Ізраїлю та Тайваню. Зокрема, на допомогу нашій країні хочуть виділити понад 60 мільярдів доларів.

Щоб документ набув чинності, його ще має підтримати Палата представників США. Раніше спікер Палати Майк Джонсон обіцяв, що після розгляду фінансування уряду нижня палата Конгресу повернеться до питання допомоги Україні.

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