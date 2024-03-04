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Украина в марте выйдет из финансового гэпа, но поддержка США важна, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина в марте этого года выйдет из финансового гэпа, однако поддержка Соединенных Штатов Америки принципиально важна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время пресс-конференции.

"В марте мы выйдем вот из этого такого финансового гэпа, но поддержка Соединенных Штатов принципиально важна. С точки зрения не первого квартала, а с точки зрения 2024 года", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что украинское правительство работает совместно с США для того, чтобы "перекрыть эти пробелы".

Помощь Украине от США

Напомним, сейчас одним из самых актуальных вопросов в Конгрессе США остается новое финансирование помощи Украине.

Недавно Сенат США поддержал законопроект о 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. В частности, на помощь нашей стране хотят выделить более 60 млрд долларов.

Чтобы документ вступил в силу его еще должна поддержать Палата представителей США. Ранее спикер Палаты Майк Джонсон обещал, что после рассмотрения финансирования правительства нижняя палата Конгресса вернется к вопросу помощи Украине.

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