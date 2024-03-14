Україна в березні-квітні може отримати більше 10 млрд доларів допомоги, - голова НБУ

"Загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд доларів. Активізація надходжень зовнішньої допомоги в найближчий час дасть змогу суттєво наростити обсяг міжнародних резервів", - сказав він.

Пишний нагадав, що наприкінці лютого Рада ЄС схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки. У його межах уже в березні Україна має отримати перехідне фінансування обсягом 4,5 млрд євро.

"Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом та очікує рішення Ради директорів Фонду за тиждень", - сказав голова НБУ.

Допомога Україні

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз 12 березня підписали угоду щодо перехідного фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів - 6 млрд євро. Перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до Державного бюджету України вже у березні. Решту з цієї суми - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконаних індикаторів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду має намір у другій половині березня розглянути надання Україні траншу на 880 млн доларів.