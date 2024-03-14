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Украина в марте-апреле может получить более 10 млрд долларов помощи, - глава НБУ

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Риск недостаточности международного финансирования для Украины сохраняется. Однако в последнее время наблюдались положительные сдвиги в этом вопросе.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

"В целом в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов. Активизация поступлений внешней помощи в ближайшее время позволит существенно нарастить объем международных резервов", - сказал он.

Пышный напомнил, что в конце февраля Совет ЕС одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. В его рамках уже в марте Украина должна получить переходное финансирование в размере 4,5 млрд евро.

"Украина также достигла соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру программы с Международным валютным фондом и ожидает решения Совета директоров Фонда через неделю", - сказал глава НБУ.

Помощь Украине

Напомним, Украина и Европейский Союз 12 марта подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств – 6 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в Государственный бюджет Украины уже в марте. Остальные суммы - 1,5 млрд евро - Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.

Совет директоров Международного валютного фонда намерен во второй половине марта рассмотреть предоставление Украине транша на 880 млн долларов.

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