UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Україна – Бельгія: стартові склади команд

Фото: Гра розпочнеться незабаром (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Сергій Ребров та Руді Гарсія визначилися зі стартовими складами на матч Україна – Бельгія в плей-офф Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби національних команд України і Бельгії.

Матч Україна – Бельгія відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії. Гру прийме арена "Нуева Кондоміна". Старт призначений на 21:45 за київським часом.

Першим стартовий склад своєї збірної назвав Сергій Ребров.

Україна: Лунін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Калюжний, Судаков, Шапаренко, Зінченко, Циганков – Яремчук.

А згодом -- і Руді Гарсія.

Бельгія: Куртуа – Меньє, Де Кейпер, Мехеле, де Вінтер – Дебаст, Тілеманс, де Брюйне, де Кетеларе – Троссар, Лукаку.

Головним арбітром зустрічі буде швейцарець Сандро Шерер. Асистуватимуть йому співвітчизники Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. За систему VAR відповідатиме Федаї Сан, а його помічником стане Лукас Фендріх. Четвертим арбітром призначено Ліонеля Чуді, також зі Швейцарії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболЛіга націй