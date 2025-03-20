Не тільки Україна і Бельгія. Хто і за що грає в Лізі націй: повний розклад 20 березня
Увечері 20 березня на футбольних аренах Європи відбудуться загалом 12 матчів у рамках розіграшу Ліги націй УЕФА-2024/25. Суперники вирішуватимуть різні завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Учасники елітного дивізіону зіграють перші чвертьфінальні матчі плей-офф. До цього раунду потрапили по дві найкращі команди від кожної групи. В стартових іграх збірні, що посіли другі місця, приймають перших. Для нас тут важливе протистояння команд Хорватії та Франції. Адже його переможець стане суперником України у групі кваліфікації ЧС-2026, де також виступатимуть команди Ісландії та Азербайджану.
Ліга А, 1/4 фіналу
- 21:45, Данія – Португалія
- 21:45, Італія – Німеччина
- 21:45, Нідерланди – Іспанія
- 21:45, Хорватія – Франція
Далі за рангом йде плей-офф за право грати в наступному турнірі в дивізіоні А. Крім України та Бельгії за це сперечаються ще три пари суперників.
Плей-офф А/B
- 19:00, Туреччина – Угорщина
- 21:45, Україна – Бельгія
- 21:45, Австрія – Сербія
- 21:45, Греція – Шотландія
І нарешті третє група команд розігрує право виступати в дивізіоні В. Наші суперники по групі – збірна Грузії конкурує з сусідами-вірменами. Не забуваймо також: якщо "синьо-жовті" не пройдуть Бельгію, в наступному турнірі доведеться грати з кимось з переможців цих пар.
Плей-офф B/C
- 19:00, Вірменія – Грузія
- 21:45, Косово – Ісландія
- 21:45, Болгарія – Ірландія
- 21:45, Словаччина – Словенія
Всі матчі чвертьфіналів та стиків покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги націй УЄФА в Україні. Зустрічі будуть доступні до перегляду за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.
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