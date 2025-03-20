ua en ru
Чт, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Не тільки Україна і Бельгія. Хто і за що грає в Лізі націй: повний розклад 20 березня

Четвер 20 березня 2025 18:19
UA EN RU
Не тільки Україна і Бельгія. Хто і за що грає в Лізі націй: повний розклад 20 березня Фото: У протистоянні французів та хорватів визначиться суперник України у відборі ЧС-2026 (uefa.com)
Автор: Андрій Костенко

Увечері 20 березня на футбольних аренах Європи відбудуться загалом 12 матчів у рамках розіграшу Ліги націй УЕФА-2024/25. Суперники вирішуватимуть різні завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Учасники елітного дивізіону зіграють перші чвертьфінальні матчі плей-офф. До цього раунду потрапили по дві найкращі команди від кожної групи. В стартових іграх збірні, що посіли другі місця, приймають перших. Для нас тут важливе протистояння команд Хорватії та Франції. Адже його переможець стане суперником України у групі кваліфікації ЧС-2026, де також виступатимуть команди Ісландії та Азербайджану.

Не тільки Україна і Бельгія. Хто і за що грає в Лізі націй: повний розклад 20 березня

Ліга А, 1/4 фіналу

  • 21:45, Данія – Португалія
  • 21:45, Італія – Німеччина
  • 21:45, Нідерланди – Іспанія
  • 21:45, Хорватія – Франція

Далі за рангом йде плей-офф за право грати в наступному турнірі в дивізіоні А. Крім України та Бельгії за це сперечаються ще три пари суперників.

Не тільки Україна і Бельгія. Хто і за що грає в Лізі націй: повний розклад 20 березня

Плей-офф А/B

  • 19:00, Туреччина – Угорщина
  • 21:45, Україна – Бельгія
  • 21:45, Австрія – Сербія
  • 21:45, Греція – Шотландія

І нарешті третє група команд розігрує право виступати в дивізіоні В. Наші суперники по групі – збірна Грузії конкурує з сусідами-вірменами. Не забуваймо також: якщо "синьо-жовті" не пройдуть Бельгію, в наступному турнірі доведеться грати з кимось з переможців цих пар.

Не тільки Україна і Бельгія. Хто і за що грає в Лізі націй: повний розклад 20 березня

Плей-офф B/C

  • 19:00, Вірменія – Грузія
  • 21:45, Косово – Ісландія
  • 21:45, Болгарія – Ірландія
  • 21:45, Словаччина – Словенія

Всі матчі чвертьфіналів та стиків покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги націй УЄФА в Україні. Зустрічі будуть доступні до перегляду за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Раніше розповіли подробиці про протистояння Україна – Бельгія з прогнозом на результат поєдинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Пожежі, вибухи, евакуація. Що відбувається в Енгельсі після наймасованішої атаки дронів
Пожежі, вибухи, евакуація. Що відбувається в Енгельсі після наймасованішої атаки дронів
DAILY
Китай з Путіним чи Трампом? Чию сторону обрав Пекін у переговорах про мир в Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китай з Путіним чи Трампом? Чию сторону обрав Пекін у переговорах про мир в Україні