RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина - Бельгия: стартовые составы команд

Фото: Игра начнется вскоре (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сергей Ребров и Руди Гарсия определились со стартовыми составами на матч Украина - Бельгия в плей-офф Лиги наций УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы национальных команд Украины и Бельгии.

Матч Украина - Бельгия состоится 20 марта в испанской Мурсии. Игру примет арена "Нуэва Кондомина". Старт назначен на 21:45 по киевскому времени.

Первым стартовый состав своей сборной назвал Сергей Ребров.

Украина: Лунин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля - Калюжный, Судаков, Шапаренко, Зинченко, Цыганков - Яремчук.

А впоследствии - и Руди Гарсия.

Бельгия: Куртуа - Менье, Де Кейпер, Мехеле, де Винтер - Дебаст, Тилеманс, де Брюйне, де Кетеларе - Троссар, Лукаку.

Главным арбитром встречи будет швейцарец Сандро Шерер. Ассистировать ему будут соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. За систему VAR будет отвечать Федаи Сан, а его помощником станет Лукас Фендрих. Четвертым арбитром назначен Лионель Чуди, также из Швейцарии.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболЛига наций