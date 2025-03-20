Україна – Бельгія: де і коли дивитися матч Ліги націй

Матч Україна – Бельгія відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії. Гру прийме арена "Нуева Кондоміна". Старт призначений на 21:45 за київським часом.

Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги націй УЄФА в Україні. Трансляції будуть доступні на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Також зустрічі можна буде переглянути безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах. Крім того, на медіасервісі можна буде подивитися матч з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Варто звернути увагу на те, що раніше ігри національної команди також показували на місцевих каналах "Суспільного". Тепер вони будуть там відсутні.

Гру Україна – Бельгія 20 березня прокоментують Вадим Скічко і Вадим Шевякін. О 20:30 розпочнеться аналітична студія, яка продовжиться у перерві та після фінального свистка. Її також покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ". Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков, а запрошеними експертами – колишні гравці збірної України Олександр Головко і Артем Кравець.

Як збірні України і Бельгії грали в Лізі націй-2024/25

"Синьо-жовті" стартували в групі В1 Ліги націй у вересні минулого року з двох поразок: спочатку програли "домашній" поєдинок Албанії (1:2), потім – на виїзді поступились Чехії (2:3).

У жовтневій сесії підопічні Реброва провели два номінально домашні матчі в Польщі: перший завершився перемогою над Грузією (1:0), другий – нічиєю з Чехією (1:1).

В листопаді українці двічі зустрілися з суперниками на їхніх полях. У Батумі розписали мирову з грузинами (1:1), а в Тірані перемогли Албанію (2:1). У підсумку українці набрали 8 очок та, відставши на три пункти від чехів, посіли друге місце. Воно дало право на участь у плей-офф за вихід у дивізіон А.

Натомість збірна Бельгії у вищому класі суперничала в групі А2 з командами Франції, Італії та Ізраїлю. Під керівництвом Доменіко Тедеско "червоні дияволи" здобули одну перемогу – вдома над Ізраїлем (3:1) та зіграли внічию в Італії (2:2). Решту матчів програли: Франції поступились на виїзді (0:2) та вдома (1:2), Італії – вдома (0:1), Ізраїлю – на виїзді (0:1). Варто зазначити, що Ізраїль домашні матчі проводив в угорському Будапешті.

У результаті бельгійці посіли третє місце, набравши рівну кількість очок з ізраїльтянами, але випередивши їх за додатковими показниками. Цей результат став найгіршим для збірної Бельгії за всю історію виступів у турнірі.