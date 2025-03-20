Україна – Бельгія. Хто переможе і чому: прогноз на матч Ліги націй

У першому поєдинку в 2025 році збірна України зустрінеться з командою Бельгії у плей-офф Ліги націй УЄФА.

Поєдинки Ліги націй відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.

Посівши друге місце у групі B1 Ліги націй, "синьо-жовті" вийшли у плей-офф за право грати у дивізіоні A. Суперником стала збірна Бельгії, яка в свою чергу фінішувала третьою у групі А2.

Стадіон "Нуева Кондоміна" був щасливим для молодіжної збірної України (фото: УАФ)

Іспанська "домівка" України

"Синьо-жовті" вперше проведуть домашній поєдинок в Іспанії. До цього з початку повномасштабного вторгнення Україна приймала суперників у Польщі, Словаччині, Чехії та Німеччині.

Стадіон "Нуева Кондоміна" у місті Мурсія на південному сході Іспанії розрахований на 31 179 глядачів. Це домашня арена клубу "Реал Мурсія", який виступає у третьому дивізіоні місцевого футболу.

Серед причин такого вибору називають: якісне поле, сприятливіші погодні умови в березні, можливість залучити українських уболівальників в Іспанії, відповідний рівень стадіону та нижча вартість його оренди.

До того ж, саме в Мурсії молодіжна збірна України успішно проводила відбіркові матчі чемпіонату Європи-2025. Очевидно, співпрацею всі залишилися задоволені.

Головним арбітром зустрічі буде швейцарець Сандро Шерер. Асистуватимуть йому співвітчизники Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. За систему VAR відповідатиме Федаї Сан, а його помічником стане Лукас Фендріх. Четвертим арбітром призначено Ліонеля Чуді, також зі Швейцарії.

Сандро Шерер добре знайомий українським уболівальникам. Улітку 2024 року він судив кваліфікаційний матч Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Зальцбургом", де кияни програли 0:2 і не змогли вийти до основного етапу. Крім того, у січні цього року арбітр працював на грі "Шахтаря" з французьким "Брестом" у Лізі чемпіонів. Той матч завершився на користь українського клубу – 2:0.

Для Реброва матчі з Бельгією – серйозний іспит (фото: УАФ)

Україна: мінус три та вісім – під питанням

До підготовки тренерський штаб Сергія Реброва підійшов дуже серйозно. Заради національної команди змістили матчі 21-го туру УПЛ за участю клубів, де є збірники. Завдяки цьому вже 13 березня 15 футболістів з українського чемпіонату провели перше тренування в Іспанії. Для порівняння, деякі гравці збірної Бельгії в цей день були задіяні в матчах єврокубків, а на вихідні – проводили поєдинки в національних чемпіонатах.

Втім, така ж програма була і в українських легіонерів. Зокрема, Артем Довбик та Роман Яремчук 13 березня взяли участь у матчах Ліги Європи, а Довбик потім ще провів матч у Серії А проти "Кальярі". У вікенд були задіяні в клубах також: Забарний, Миколенко, Ярмолюк, Таловєров, Циганков та Трубін. Зінченко з Луніним на поле не виходили, але були заявках своїх клубів на поєдинки.

Перед матчем з Бельгією збірна України зазнала трьох кадрових втрат. Спочатку "вилетів" Максим Таловєров, у якого виявили травму підколінного суглоба. Захисника "Плімута" відправили назад до Англії, де його відновленням займатиметься клубний медичний персонал. А на заміну терміново викликали Олександра Сватка з американського "Остіна".

Напередодні поєдинку з'явилась інформація про вірусне захворювання Артема Довбика. Це підтвердив на прес-конференції і Ребров. Головний тренер запевнив, що лікарі команди роблять усе можливе, щоб футболіст зіграв. Але у заявці на матч прізвище форварда "Роми" було відсутнє. Також у список виконавців, що можуть зіграти з Бельгією не потрапив захисник "Шахтаря" Валерій Бондар – у нього також виявили пошкодження і на тренуванні футболіст працював за індивідуальною програмою.

Більше кадрових втрат перед першим побаченням з бельгійцями в нас нема. Але одразу вісім футболістів "синьо-жовтих" перебувають під загрозою дискваліфікації. Жовті картки у пасиві мають: Матвієнко, Миколенко, Конопля, Калюжний, Шапаренко, Судаков, Яремчук та Довбик. Повторне попередження для кожного з них буде означати пропуск матчу-відповіді 23 березня.

Тібо Куртуа повернувся в збірну: він зіграв за Бельгію 102 поєдинки (фото: x.com/belreddevils)

Нова глава для "червоних дияволів"

Свої проблеми є й у суперників. Через перебір жовтих карток пропустять перший матч захисник Тімоті Кастань та форвард Луї Опенда. Під питанням участь ще двох футболістів – захисника Артюра Теата та форварда Маліка Фофана. Через це в команду довикликали двох футболістів з німецької Бундесліги – захисника "Штутгарта" Аміна Аль-Дахіля та форварда "Айнтрахта" Міші Батшуаї.

Крім того, шестеро футболістів перебувають під загрозою дискваліфікації через перебір жовтих карток. Це – Фас, Аль-Дахіль, Тілеманс, де Брюйне, де Кетеларе та Троссар.

Серед хороших новин для бельгійців – повернення до збірної Тібо Куртуа, Кевіна де Брюйне та Ромелу Лукаку. Всі вони провели більш, ніж 100 матчів у складі команди. І саме навколо них новий наставник Руді Гарсія збирається будувати свій колектив.

"Це двоматчеве протистояння з Україною є першим викликом у новій главі для "червоних дияволів" — Лукаку і Де Брюйне знають, що повинні бути у складі. Вони обидва були дуже вмотивовані бути там. Ці поєдинки плей-офф також дуже важливі для майбутнього, тому що ми хочемо залишитися в дивізіоні А, щоб все ще мати можливість грати матчі високого рівня", – заявив Гарсія на своїй прес-конференції перед грою.

Прогноз букмекерів: ніхто не вірить в Україну

Експерти всіх букмекерських контор бачать фаворитом протистояння "червоних дияволів".

Так британська компанія William Hill ставки на перемогу команди України в першій зустрічі приймає з коефіцієнтом 4,20, на нічию – 3,50, на виграш збірної Бельгії – 1,80.

Згодні з зарубіжними фахівцями й їхні українські колеги.

Зокрема, шанси на перемогу команд за оцінками аналітиків букмекерської контори betking такі: Україна – 4,40, нічия – 3,78, Бельгія – 1,79. Версія Favbet: Україна – 4,45, нічия – 3,65, Бельгія – 1,85. Варіант GGBET: України – 4,29, нічия – 3,63, Бельгія – 1,93.

Тож, як бачимо, букмекери шансів команді Реброва майже не залишають.

За відсутності Довбика, на Яремчука - особлива надія (фото: УАФ)

Прогноз РБК-Україна: без часу на розкачку

Важко сперечатися з букмекерами, тим більш, сьогодні в Мурсії можуть зійтися дві тенденції, що в підсумку зіграє не на користь команди Реброва.

Відомо, що прихід нового наставника, як правило, дає команді позитивний імпульс. Для Руді Гарсії матч з Україною буде першим на чолі "червоних дияволів". Він зібрав під прапорами збірної всіх найсильніших. І все це в цілому дає бельгійцям позитивний заряд.

Щодо українців, тут останнім часом навпаки просліджується необхідність "розкачки", певного часу на пристосування для існуючих обставин. Так було на Євро, коли після провалу з Румунами (0:3) потім героїчно рятували положення. Ледь не виграли в тих же бельгійців, набрали кількість очок, з якою команди з інших груп спокійно виходили до плей-офф, але в підсумку залишились ні з чим.

Так було і в Лізі націй, але тут після жахливого старту з Албанією (1:2) та Чехією (2:3) вистачило місця для маневру. Ситуацію виправили настільки, що зараз навіть претендуємо на вихід у елітну групу.

Біда в тому, що в плей-офф часу на неспішне входження у ритм не буде. Давати результат треба одразу – і починати вже з перших хвилин. А з цим завжди були проблеми. Тому, в неділю в Генку підопічні Реброва можуть зіграти навіть краще, ніж сьогодні в Мурсії. Головно – не втратити в "домашній" грі дуже багато. Щоб матч-відповідь все ще мав сенс. І щоб вже там була можливість за щось зачепитись.