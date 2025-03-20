Украина - Бельгия: где и когда смотреть матч Лиги наций

Матч Украина - Бельгия состоится 20 марта в испанской Мурсии. Игру примет арена "Нуэва Кондомина". Старт назначен на 21:45 по киевскому времени.

Поединок покажет медиасервис MEGOGO - официальный вещатель Лиги наций УЕФА в Украине. Трансляции будут доступны на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Также встречи можно будет посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. Кроме того, на медиасервисе можно будет посмотреть матч с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

Стоит обратить внимание на то, что ранее игры национальной команды также показывали на местных каналах "Суспільного". Теперь они будут там отсутствовать.

Игру Украина - Бельгия 20 марта прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин. В 20:30 начнется аналитическая студия, которая продолжится в перерыве и после финального свистка. Ее также покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ". Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а приглашенными экспертами - бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Артем Кравец.

Как сборные Украины и Бельгии играли в Лиге наций-2024/25

"Сине-желтые" стартовали в группе В1 Лиги наций в сентябре прошлого года с двух поражений: сначала проиграли "домашний" поединок Албании (1:2), затем - на выезде уступили Чехии (2:3).

В октябрьской сессии подопечные Реброва провели два номинально домашних матча в Польше: первый завершился победой над Грузией (1:0), второй - ничьей с Чехией (1:1).

В ноябре украинцы дважды встретились с соперниками на их полях. В Батуми расписали мировую с грузинами (1:1), а в Тиране победили Албанию (2:1). В итоге украинцы набрали 8 очков и, отстав на три пункта от чехов, заняли второе место. Оно дало право на участие в плей-офф за выход в дивизион А.

В то же время сборная Бельгии в высшем классе соперничала в группе А2 с командами Франции, Италии и Израиля. Под руководством Доменико Тедеско "красные дьяволы" одержали одну победу - дома над Израилем (3:1) и сыграли вничью в Италии (2:2). Остальные матчи проиграли: Франции уступили на выезде (0:2) и дома (1:2), Италии - дома (0:1), Израилю - на выезде (0:1). Стоит отметить, что Израиль домашние матчи проводил в венгерском Будапеште.

В итоге бельгийцы заняли третье место, набрав равное количество очков с израильтянами, но опередив их по дополнительным показателям. Этот результат стал худшим для сборной Бельгии за всю историю выступлений в турнире.