Україна б'є всі рекорди. Посол ЄС назвала рушійний момент для розширення

Європейський Союз не приймав до свого складу інші держави протягом десятирічного терміну через відсутність реформ та політичної волі. Проте зусилля України щодо євроінтеграції створило "рушійний момент" для розширення.

Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова, повідомляє РБК-Україна із посиланням на сьогоднішню прес-конференцію у Києві.

За словами дипломата, процес розширення ЄС - це "не фізика, тут немає математичних формул, якими ми маємо керуватися".

"Для розширення нам потрібно по факту два головних елементи. Перше - це політична воля з обох боків, а також технічний потенціал з обох боків", - пояснює посол ЄС в Україні.

При цьому, додала Матернова, коли не вистачає одного із цих компонентів, процес може "дуже затягнутися".

"І зараз ми закінчуємо перший десятирічний період в історії ЄС коли Європейський союз не розширювався від 2013 до 2023 року. Це було результатом відсутності реформ. Але також це було результатом відсутності політичної волі", - розповіла вона.

Посол уточнила, що ЄС у тій ситуації "не хотів розширюватися".

Проте продовження євроінтеграційного шляху України, зокрема, під час відбиття повномасштабної військової агресії РФ, вплинуло на зміну позиції в Брюсселі.

"І з початком цієї жахливої війни та ціни яку українці платять, можливо, це й створило рушійний момент для розширення. І я вважаю, що це певною мірою прискорює процес", - зазначила Матернова.

Посол запевнила, що прогрес політичної волі з боку ЄС залежатиме від того, як довго Україна зможе проводити технічну роботу з реформування в рамках євроінтеграції.

"Ви б'єте всі рекорди. В історії такого не відбувалося, щоб за 2 тижні готувалися документи. Отже, ніхто на справді не визначає часових рамок. Все буде залежати від вас. Ви показуєте дуже гарний приклад для воюючої країни, приймаючи всі управлінські рішення та розробляючи законодавство", - наголосила представник Євросоюзу.

Переговори України щодо вступу до ЄС

Нагадаємо, у своєму звіті, оголошеному 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Рішення буде ухвалено лідерами країн ЄС на саміті 14 грудня. Для відкриття переговорів потрібна згода всіх лідерів.

Раніше віце-прем'єр Ольга Стефанишина сказала РБК-Україна, що є чітке розуміння, що держава може бути повністю готова до вступу до ЄС протягом двох років від початку переговорного процесу.

Нагадаємо також, що президент України Зеленський 8 листопада підписав указ, в якому зобов'язав владу України підготуватися до переговорів щодо вступу до ЄС.

Також ми повідомляли, коли розпочнуться переговори України щодо вступу до Євросоюзу.

Детально про вступні переговори України до ЄС у матеріалі РБК-Україна.