Украина бьет все рекорды. Посол ЕС назвала движущий момент для расширения

Европейский союз не принимал в свой состав другие государства в течение десятилетнего срока по причине отсутствия реформ и политической воли. Однако усилия Украины по евроинтеграции создало "движущий момент" для расширения.

Об этом заявила посол Евросоюза в Украине Екатерина Матернова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сегодняшнюю пресс-конференцию в Киеве.

По словам дипломата, процесс расширения ЕС - это "не физика, тут нет математических формул, которыми мы должны руководствоваться".

"Для расширения нам необходимо по факту два основных элемента. Первое - это политическая воля с обеих сторон, а также технический потенциал с обеих сторон", - объясняет посол ЕС в Украине.

При этом, добавила Матернова, когда не хватает одного из этих компонентов, процесс может "очень затянуться".

"И сейчас мы заканчиваем первый десятилетний период в истории ЕС, когда Европейский союз не расширялся с 2013 до 2023 года. Это было результатом отсутствия реформ. Но также это было результатом отсутствия политической воли", - рассказала она.

Посол уточнила, что ЕС в той ситуации "не хотел расширяться".

Однако продолжение евроинтеграционного пути Украины, в частности во время отражения полномасштабной военной агрессии РФ, повлияло на смену позиции в Брюсселе.

"И с началом этой ужасной войны и цены, которую украинцы платят, возможно, это и создало движущий момент для расширения. И я считаю, что это в определенной степени ускоряет процесс", - отметила Матернова.

Посол заверила, что прогресс политической воли со стороны ЕС будет зависеть от того, как долго Украина будет способна проводить техническую работу по реформированию в рамках евроинтеграции.

"Вы бьете все рекорды. В истории такого не происходило, чтобы через 2 недели готовились документы. Следовательно, никто действительно не определяет временных рамок. Все будет зависеть от вас. Вы показываете очень хороший пример для воюющей страны, принимая все управленческие решения и разрабатывая законодательство", - подчеркнула представитель Евросоюза.

Переговоры Украины по вступлению в ЕС

Напомним, в своем отчете, объявленном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Решение будет принято лидерами стран ЕС на саммите 14 декабря. Для открытия переговоров необходимо согласие всех лидеров.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина сказала РБК-Украина, что есть четкое понимание, что государство может быть полностью готово к вступлению в ЕС в течение двух лет от начала переговорного процесса.

Напомним также, что президент Украины Зеленский 8 ноября подписал указ, в котором обязал власти Украины подготовиться к переговорам о вступлении в ЕС.

Также мы сообщали, когда начнутся переговоры Украины о вступлении в Евросоюз.

Детально о вступительных переговорах Украины в ЕС в материале РБК-Украина.