Украина бьет все рекорды. Посол ЕС назвала движущий момент для расширения
Европейский союз не принимал в свой состав другие государства в течение десятилетнего срока по причине отсутствия реформ и политической воли. Однако усилия Украины по евроинтеграции создало "движущий момент" для расширения.
Об этом заявила посол Евросоюза в Украине Екатерина Матернова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сегодняшнюю пресс-конференцию в Киеве.
По словам дипломата, процесс расширения ЕС - это "не физика, тут нет математических формул, которыми мы должны руководствоваться".
"Для расширения нам необходимо по факту два основных элемента. Первое - это политическая воля с обеих сторон, а также технический потенциал с обеих сторон", - объясняет посол ЕС в Украине.
При этом, добавила Матернова, когда не хватает одного из этих компонентов, процесс может "очень затянуться".
"И сейчас мы заканчиваем первый десятилетний период в истории ЕС, когда Европейский союз не расширялся с 2013 до 2023 года. Это было результатом отсутствия реформ. Но также это было результатом отсутствия политической воли", - рассказала она.
Посол уточнила, что ЕС в той ситуации "не хотел расширяться".
Однако продолжение евроинтеграционного пути Украины, в частности во время отражения полномасштабной военной агрессии РФ, повлияло на смену позиции в Брюсселе.
"И с началом этой ужасной войны и цены, которую украинцы платят, возможно, это и создало движущий момент для расширения. И я считаю, что это в определенной степени ускоряет процесс", - отметила Матернова.
Посол заверила, что прогресс политической воли со стороны ЕС будет зависеть от того, как долго Украина будет способна проводить техническую работу по реформированию в рамках евроинтеграции.
"Вы бьете все рекорды. В истории такого не происходило, чтобы через 2 недели готовились документы. Следовательно, никто действительно не определяет временных рамок. Все будет зависеть от вас. Вы показываете очень хороший пример для воюющей страны, принимая все управленческие решения и разрабатывая законодательство", - подчеркнула представитель Евросоюза.
Переговоры Украины по вступлению в ЕС
Напомним, в своем отчете, объявленном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Решение будет принято лидерами стран ЕС на саммите 14 декабря. Для открытия переговоров необходимо согласие всех лидеров.
Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина сказала РБК-Украина, что есть четкое понимание, что государство может быть полностью готово к вступлению в ЕС в течение двух лет от начала переговорного процесса.
Напомним также, что президент Украины Зеленский 8 ноября подписал указ, в котором обязал власти Украины подготовиться к переговорам о вступлении в ЕС.
Также мы сообщали, когда начнутся переговоры Украины о вступлении в Евросоюз.
Детально о вступительных переговорах Украины в ЕС в материале РБК-Украина.
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