Україна б'є по Росії власною зброєю, з США нічого не погоджують, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони б'ють по цілях на території РФ зброєю, виготовленою українськими заводами. Тому погоджувати з США нікому нічого не потрібно.

Зеленський запевнив, що Україна вже давно не погоджує з США питання ударів по цілях у Росії. Київ використовує власну зброю, тут від заборон або дозволів з Вашингтону нічого не залежить.

"Україна для ударів по Росії використовує власну зброю. Ми останнім часом не проговорюємо із США такі моменти. Колись були якісь сигнали щодо наших ударів у відповідь на наші удари по енергетиці… А сьогодні ми навіть про це не згадуємо", - сказав він, коментуючи питання щодо ударів по Росії.