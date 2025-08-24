Україна б'є по Росії власною зброєю, з США нічого не погоджують, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони б'ють по цілях на території РФ зброєю, виготовленою українськими заводами. Тому погоджувати з США нікому нічого не потрібно.
Про це український президент заявив на пресконференції 24 серпня, повідомляє РБК-Україна.
Зеленський запевнив, що Україна вже давно не погоджує з США питання ударів по цілях у Росії. Київ використовує власну зброю, тут від заборон або дозволів з Вашингтону нічого не залежить.
"Україна для ударів по Росії використовує власну зброю. Ми останнім часом не проговорюємо із США такі моменти. Колись були якісь сигнали щодо наших ударів у відповідь на наші удари по енергетиці… А сьогодні ми навіть про це не згадуємо", - сказав він, коментуючи питання щодо ударів по Росії.
Таким чином президент відреагував на інформацію американських ЗМІ, які написали, що Пентагон протягом кількох місяців блокував використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Російської Федерації.
Двоє чиновників повідомили виданню, що щонайменше один раз Україна намагалася застосувати ATACMS по цілі на території РФ, однак отримала відмову. Пентагон не надав дозволу на удар, оскільки Білий дім у цей час намагався переконати Москву розпочати мирні переговори.