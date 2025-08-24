Украина бьет по России своим оружием, с США ничего не согласовывают, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны бьют по целям на территории РФ оружием, изготовленным украинскими заводами. Поэтому согласовывать с США никому ничего не нужно.

Зеленский заверил, что Украина уже давно не согласовывает с США вопрос ударов по целям в России. Киев использует собственное оружие, здесь от запретов или разрешений из Вашингтона ничего не зависит.

"Украина для ударов по России использует собственное оружие. Мы в последнее время не проговариваем с США такие моменты. Когда-то были какие-то сигналы относительно наших ударов в ответ на наши удары по энергетике... А сегодня мы даже об этом не вспоминаем", - сказал он, комментируя вопрос об ударах по России.