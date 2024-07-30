Україна – Аргентина: де дивитися і прогноз на матч Олімпіади-2024

Олімпійська команда України завершить груповий етап футбольного турніру Ігор 2024 року протистоянням зі збірною Аргентини.
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч Україна – Аргентина відбудеться 30 липня в Ліоні. Поєдинок прийме арена "Парк Олімпік Ліонне". Старт зустрічі призначений на 18:00 за київським часом.
У прямому ефірі поєдинок покаже офіційний транслятор турніру – "Суспільне". Регіональні кнопки "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Вінниця" тощо) та телеканал "Суспільне Спорт" транслюватимуть матч наживо в цифровому мовленні Т2. У мережі поєдинок у прямому ефірі покаже однойменна онлайн-платформа, YouTube-канал "Суспільне Спорт" і сервіс MEGOGO.
Фахівці контори Favbet визначили підопічних Хав'єра Маскерано фаворитом протистояння. На перемогу "альбіселесте" можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,84. На перемогу збірної України заклали кеф 4,45. Навіть нічия трохи вірогідніша з балом 4,25. Бойовий мир 1:1 збільшить виграш у 7,5 разів.
Ще сумніші цифри підготували букмекери Bwin. Коефіцієнт на збірну Аргентини склав усього 1,73. Імовірність перемоги "синьо-жовтих" оцінили кефом 4,20. Нічия трохи вірогідніша за успіх команди Руслана Ротаня з балом 3,90. Смілива ставка на перемогу України за підсумками обох таймів запропонована з коефіцієнтом 14,50.
Україна: Фесюн – Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк – Криськів – Брагару, Михайленко, Рубчинський, Хлань – Краснопір
Аргентина: Рульї – Гарсія, Ді Чезаре, Отаменді, Солер – Альмада, Фернандес, Ессе, Медіна – Джул. Сімеоне, Альварес
Перед фінальним туром у групі B склалася цікава ситуація. Усі чотири команди мають в активі по 3 очки. У протистоянні з аргентинцями олімпійську збірну України влаштовують перемога та нічия (за певних умов). Поразка відправить "синьо-жовтих" пакувати валізи.
До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу в 1/4 фіналу Олімпійських ігор.
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