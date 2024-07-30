Украина – Аргентина: где смотреть и прогноз на матч Олимпиады-2024

Олимпийская команда Украины завершит групповой этап футбольного турнира Игр 2024 противостоянием со сборной Аргентины.
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Матч Украина – Аргентина состоится 30 июля в Лионе. Поединок примет арена "Парк Олимпик Лионне". Старт встречи назначен на 18:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет официальный транслятор турнира - "Суспильне" . Региональные кнопки "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Винница" и т. п.) и телеканал "Суспильне Спорт" будут транслировать матч вживую в цифровом вещании Т2. В сети поединок в прямом эфире покажет одноименная онлайн-платформа, YouTube-канал "Суспильне Спорт" и сервис MEGOGO.
Специалисты конторы Favbet определили подопечных Хавьера Маскерано фаворитом противостояния. На победу "альбиселесте" можно поставить со скромным коэффициентом 1,84. На победу сборной Украины заложили кэф 4,45. Даже ничья чуть вероятнее с баллом 4,25. Боевой мир 1:1 увеличит выигрыш в 7,5 раза.
Еще более печальные цифры подготовили букмекеры Bwin. Коэффициент на сборную Аргентины составил всего 1,73. Вероятность победы "сине-желтых" оценили кэфом 4,20. Ничья немного вероятнее успеха команды Руслана Ротаня с баллом 3,90. Смелая ставка на победу Украины по итогам обоих таймов предложена с коэффициентом 14,50.
Украина: Фесюн – Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк – Крыськив – Брагару, Михайленко, Рубчинский, Хлань – Краснопир
Аргентина: Рульи – Гарсия, Ди Чезаре, Отаменди, Солер – Альмада, Фернандес, Эссе, Медина – Джул. Симеоне, Альварес
Перед финальным туром в группе B сложилась любопытная ситуация. Все четыре команды имеют в активе по 3 очка. В противостоянии с аргентинцами олимпийскую сборную Украины устраивают победа и ничья (при определенных условиях). Поражение отправит "сине-желтых" паковать чемоданы.
К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для выхода в 1/4 финала Олимпийских игр.
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