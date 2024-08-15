Вночі прохолодно, а вдень до +31. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 15 серпня, буде теплою, без істотних опадів. Температура повітря місцями перевищуватиме +30 градусів, проте ніч очікується прохолодною - місцями температура опуститься до +10 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, найтепліше - до +31 сьогодні буде у західних та південних областях. Найвищі градуси сьогодні очікуються на Закарпатті, а також у Херсонській, Миколаївській областях та у Криму. У центральних областях вдень очікується до +29 градусів, на сході та півночі - до +27 градусів.
Вночі ж стовпчики термометрів місцями опустяться до +10 градусів. Так, найхолодніші ночі будуть на заході, півночі та сході. На півдні вночі від +15 до +20 градусів.
У Києві 15 серпня буде сухо, сонячно та тепло. Місцями можлива мінлива хмарність. Вдень температура повітря очікується від +26 до +28 градусів. Вночі є температура опуститься до +12.
Останнім часом в Україні температура повітря знизилася до комфортнішого рівня, але за прогнозами синоптиків, це не триватиме довго. Незабаром українцям знову доведеться зіткнутися з підвищенням температури.
Синоптик Наталка Діденко уже прогнозувала, що температура повітря в Україні підвищиться до +30 градусів і більше уже 17-18 серпня.
Раніше ми писали про те, що за попередніми розрахунками Укргідрометцентру, значного зниження температури до кінця серпня не передбачається. Підвищення температури відбудеться через теплу хвилю африканського походження.