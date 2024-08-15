Ночью прохладно, а днем до +31. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

По данным синоптиков, теплее всего - до +31 сегодня будет в западных и южных областях. Самые высокие градусы сегодня ожидаются на Закарпатье, а также в Херсонской, Николаевской областях и в Крыму. В центральных областях днем ожидается до +29 градусов, на востоке и севере - до +27 градусов.

Ночью столбики термометров местами опустятся до +10 градусов. Так, самые холодные ночи будут на западе, севере и востоке. На юге ночью от +15 до +20 градусов.

Фото: погода в Украине на 15 августа (www.meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве 15 августа будет сухо, солнечно и тепло. Местами возможна переменная облачность. Днем температура воздуха ожидается от +26 до +28 градусов. Ночью температура опустится до +12.