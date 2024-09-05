UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна – Албанія: прогноз на матч Ліги націй

Фото: Георгій Судаков (ліворуч) та інші мають реабілітуватися за Євро-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зустрінеться зі збірною Албанії на старті нового сезону Ліги націй.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Албанія відбудеться 7 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Фахівці контори Favbet визначили команду Сергія Реброва фаворитом протистояння. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,77. Тим часом потенційний успіх "орлів" оцінили балом 3,75. На нічию ж заклали кеф 5,10.

Полоскотати нерви можна зі ставкою на конкретний підсумковий результат. Наприклад, на розгромну перемогу збірної України (3:0) приймають ставки з коефіцієнтом 12,50. Персональні фанати Михайла Мудрика розглянуть варіант зі ставкою на мінімум дубль свого улюбленця з кефом 10,00.

Схожі цифри підготували й австрійці з Bwin. "Синьо-жовті" мають найвищі шанси на перемогу з коефіцієнтом 1,75. На ймовірну перемогу збірної Албанії виставили кеф 4,80. Навіть підсумкова нічия вірогідніша з балом 3,60.

Сміливою ставкою буде закластися на голи обох команд у кожному з таймів із коефіцієнтом 16,00. Непатріотична ставка з перемогою албанців і в першій, і в другій половинах збільшить виграш у 18 разів.

Україна в Лізі націй 2024/25

Національна команда потрапила до групи B1 турніру. На "синьо-жовтих" чекатиме двоколовий турнір зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.

Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй. Натомість невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Важливими будуть і друге-третє місця. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі в плей-офф, а третім – врятуватися від вильоту.

Збірна України вимушена грати домашні матчі за межами батьківщини через війну. Домівками для команди Реброва стануть Прага, Познань і Вроцлав.

До слова, нещодавно підготували прев'ю Ліги націй 2024/25 за участі збірної України.

Нагадаємо, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниБукмекерЛіга націй