Україна – Албанія: прогноз на матч Ліги націй

Матч Україна – Албанія відбудеться 7 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Фахівці контори Favbet визначили команду Сергія Реброва фаворитом протистояння. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,77. Тим часом потенційний успіх "орлів" оцінили балом 3,75. На нічию ж заклали кеф 5,10.

Полоскотати нерви можна зі ставкою на конкретний підсумковий результат. Наприклад, на розгромну перемогу збірної України (3:0) приймають ставки з коефіцієнтом 12,50. Персональні фанати Михайла Мудрика розглянуть варіант зі ставкою на мінімум дубль свого улюбленця з кефом 10,00.

Схожі цифри підготували й австрійці з Bwin. "Синьо-жовті" мають найвищі шанси на перемогу з коефіцієнтом 1,75. На ймовірну перемогу збірної Албанії виставили кеф 4,80. Навіть підсумкова нічия вірогідніша з балом 3,60.

Сміливою ставкою буде закластися на голи обох команд у кожному з таймів із коефіцієнтом 16,00. Непатріотична ставка з перемогою албанців і в першій, і в другій половинах збільшить виграш у 18 разів.

Україна в Лізі націй 2024/25

Національна команда потрапила до групи B1 турніру. На "синьо-жовтих" чекатиме двоколовий турнір зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.

Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй. Натомість невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Важливими будуть і друге-третє місця. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі в плей-офф, а третім – врятуватися від вильоту.

Збірна України вимушена грати домашні матчі за межами батьківщини через війну. Домівками для команди Реброва стануть Прага, Познань і Вроцлав.