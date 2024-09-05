Украина – Албания: прогноз на матч Лиги наций

Национальная команда Украины встретится со сборной Албании на старте нового сезона Лиги наций.
Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.
Матч Украина – Албания состоится 7 сентября в Праге. Поединок примет стадион "Летна". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.
Специалисты конторы Favbet определили команду Сергея Реброва фаворитом противостояния. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,77. Тем временем потенциальный успех "орлов" оценили баллом 3,75. На ничью же заложили кэф 5,10.
Пощекотать нервы можно со ставкой на конкретный итоговый результат. К примеру, на разгромную победу сборной Украины (3:0) принимают ставки с коэффициентом 12,50. Персональные фанаты Михаила Мудрика рассмотрят вариант со ставкой на минимум дубль своего любимца с кэфом 10,00.
Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. "Сине-желтые" имеют самые высокие шансы на победу с коэффициентом 1,75. На вероятную победу сборной Албании выставили кэф 4,80. Даже итоговая ничья более вероятна с баллом 3,60.
Смелой ставкой будет заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов с коэффициентом 16,00. Непатриотическая ставка с победой албанцев и в первой, и во второй половинах увеличит выигрыш в 18 раз.
Национальная команда попала в группу B1 турнира. "Сине-желтых" будет ждать двухкруговой турнир со сборными Албании, Чехии и Грузии.
Победитель квартета автоматически поднимется в Дивизион A Лиги наций. Неудачник группы вылетит в Дивизион C. Важными будут и второе-третье места. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плей-офф, а третьим – спастись от вылета.
Сборная Украины вынуждена играть домашние матчи за пределами родины из-за войны. Домами для команды Реброва станут Прага, Познань и Вроцлав.
К слову, недавно подготовили превью Лиги наций 2024/25 с участием сборной Украины.
Напомним, ранее вспомнили историю противостояний Украины с будущими соперниками в Лиге наций.
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