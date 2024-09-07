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Україна – Албанія: Ребров несподівано залишив поза заявкою зірку команди

Прага, Субота 07 вересня 2024 10:55
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Україна – Албанія: Ребров несподівано залишив поза заявкою зірку команди Фото: Сергій Ребров вирішив не ризикувати здоров'ям легіонера (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком виконавців, які зможуть зіграти проти збірної Албанії у стартовому турі Ліги націй 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Албанія відбудеться 7 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Ребров відчепив зі складу одного футболіста. Ним сенсаційно став вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик. Він приїхав до табору національної команди та готувався до поєдинку, та через ушкодження пропустив тренування в п'ятницю.

Шанс дебютувати в складі збірної України матиме Владислав Кабаєв. Вінгер київського "Динамо" залишився єдиним футболістом лівого флангу атаки в команді. Щоправда, ліворуч може зіграти і правофланговий Віктор Циганков із іспанської "Жирони".

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Албвнія (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Валерій Бондар, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 20. Олександр Піхальонок, 21. Владислав Кабаєв

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Владислав Ванат

До слова, раніше підготували анонс поєдинку України та Албанії в Лізі націй.

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