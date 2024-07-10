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Україна активно нарощує морський експорт через порти Одеської області, - Леонов

Середа 10 липня 2024 11:25
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Україна активно нарощує морський експорт через порти Одеської області, - Леонов Фото: Україна активно нарощує морський експорт через порти Одеської області (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україна в останні місяці активно нарощує морський експорт через порти Одеської області.

Про це заявив народний депутат Олексій Леонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"На кінець березня морським коридором пройшло 1 140 суден, які експортували українську продукцію до 40 країн світу.Загалом за перше півріччя 2024 року 6 портів Одеського регіону обробили 52,7 млн тон вантажів. За аналогічний період 2023 року було оброблено 31,3 млн тон", - заявив Леонов.

За його словами, понад 63,5% експорту – це аграрна продукція, понад 36% - продукція інших галузей, зокрема гірничо-металургійного комплексу.

"На цьому варто окремо наголосити, бо зерновий коридор не давав можливості експортувати продукцію українського ГМК", - відзначив політик.

Доля портів Великої Одеси в експорті продукції є вирішальною для збереження економічної стійкості України. Через Чорноморський, Південний та Одеський порти експортується 75% аграрної продукції та загалом 80% всієї експортної продукції українських виробників.

За підсумками минулого року було експортовано зернових на 772 млн доларів.

"Одеса не лише чинить героїчний опір ворогу на суші та на морі – Одеса зміцнює економічну стійкість нашої держави, збільшує її оборонні можливості", - зауважив Леонов.

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