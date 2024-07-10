Украина активно наращивает морской экспорт через порты Одесской области, - Леонов

Украина в последние месяцы активно наращивает морской экспорт через порты Одесской области.

Об этом заявил народный депутат Алексей Леонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"На конец марта морским коридором прошли 1 140 судов, которые экспортировали украинскую продукцию в 40 стран мира. Всего за первое полугодие 2024 года 6 портов Одесского региона обработали 52,7 млн тонн грузов. За аналогичный период 2023 года было обработано 31,3 млн тонн", – заявил Леонов.

По его словам, более 63,5% экспорта – это аграрная продукция, более 36% – продукция других отраслей, в том числе горно-металлургического комплекса.

"Это стоит отдельно отметить, потому что зерновой коридор не давал возможности экспортировать продукцию украинского ГМК", - отметил политик.

Доля портов Одессы в экспорте продукции является решающей для сохранения экономической устойчивости Украины. Через Черноморский, Южный и Одесский порты экспортируется 75% аграрной продукции и всего 80% всей экспортной продукции украинских производителей.

По итогам прошлого года было экспортировано зерновых на 772 млн долларов.

"Одесса не только оказывает героическое сопротивление врагу на суше и на море - Одесса укрепляет экономическую устойчивость нашего государства, увеличивает его оборонные возможности", - отметил Леонов.