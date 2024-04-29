Україна з 2015 року інформувала про відступ від зобов'язань щодо прав людини, - МЗС

"МЗС України періодично та на регулярній основі надсилає міжнародним організаціям підготовлену Міністерством юстиції України інформацію щодо відступу від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод та за Міжнародним пактом про громадянські й політичні права", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МЗС, на виконання положень Конвенції та Пакту, відповідне інформування здійснюється нашою державою починаючи з 2015 року у звʼязку зі збройною агресією РФ проти України. Ця регулярна практика продовжилася і з лютого 2022 року у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення і введенням у нашій державі воєнного стану.

"Інформування здійснюється на регулярній основі після продовження строку дії воєнного стану в Україні. У квітні 2024 Україна вчергове уточнила перелік існуючих обмежень і зменшила його. Це інформування стало вже двадцятим з 2015 року", - додали у відомстві.