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Україна з 2015 року інформувала про відступ від зобов'язань щодо прав людини, - МЗС

Фото: МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна через агресію Росії ще з 2015 року інформувала відповідні організації про відступ за зобов'язаннями щодо міжнародних договорів про права людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"МЗС України періодично та на регулярній основі надсилає міжнародним організаціям підготовлену Міністерством юстиції України інформацію щодо відступу від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод та за Міжнародним пактом про громадянські й політичні права", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МЗС, на виконання положень Конвенції та Пакту, відповідне інформування здійснюється нашою державою починаючи з 2015 року у звʼязку зі збройною агресією РФ проти України.  Ця регулярна практика продовжилася і з лютого 2022 року у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення і введенням у нашій державі воєнного стану. 

"Інформування здійснюється на регулярній основі після продовження строку дії воєнного стану в Україні. У квітні 2024 Україна вчергове уточнила перелік існуючих обмежень і зменшила його. Це інформування стало вже двадцятим з 2015 року", - додали у відомстві.

Що передувало

У понеділок, 29 квітня, на сайті Ради Європи з'явилася інформація про обмеження прав українців, які запроваджує влада України в умовах воєнного стану. Вони не відповідають Європейській конвенції з прав людини, тому Київ має попереджати про такі обмеження.

Зокрема, йшлося про обмеження на пересування, можливість конфіскації майна, а також обмеження вільного пересування.

Міністр юстиції Денис Малюська роз'яснив, що Україна не запроваджувала нових обмежень у рамках відступу від зобов'язань у межах Європейської конвенції про захист прав та свобод людини, а зменшила їхній перелік.

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