Україна за 13 днів атакувала понад третину всієї нафтопереробної потужності РФ

З 30 жовтня по 11 листопада Сили оборони України атакували щонайменше дев'ять російських нафтопереробних заводів (НПЗ). Їхня сукупна номінальна потужність перевищує 120 мільйонів тонн нафти на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Fire Point.
За неповні два тижні під ударами опинилися підприємства, на які припадає понад третина всієї нафтопереробної потужності Росії. Як пояснили у компанії, загалом ідеться про 36%.
Для нових успішних атак ЗСУ застосували засоби ураження від Fire Point.
Серед підприємств, які опинилися під ударами в зазначений період:
Таким чином, удари охопили підприємства в різних регіонах Росії - від Поволжя та центральної частини країни до Краснодарського краю і Ленінградської області.
Що важливо розуміти, номінальна потужність заводів не означає, що вся вона була втрачена внаслідок атак. Реальні наслідки залежать від характеру пошкоджень, уражених установок та тривалості простою підприємств.
Раніше РБК-Україна розповідало, що нещодавня атака ЗСУ на Санкт-Петербург призвела до загибелі російських льотчиків.
Окрім того, ми писали про наслідки масованого повітряного нападу Сил оборони на Росію, який відбувся вночі 11 листопада.