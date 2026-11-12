Україна за 13 днів атакувала понад третину всієї нафтопереробної потужності РФ

За неповні два тижні під ударами опинилися підприємства, на які припадає понад третина всієї нафтопереробної потужності Росії. Як пояснили у компанії, загалом ідеться про 36%.

Для нових успішних атак ЗСУ застосували засоби ураження від Fire Point.

Які російські НПЗ атакувала Україна

Серед підприємств, які опинилися під ударами в зазначений період:

Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області - атакований 30 жовтня. У Fire Point заявили про численні влучання, зокрема в установку гідроочищення дизельного пального. Проєктна потужність заводу становить близько 8,8 млн тонн на рік; Уфимський нафтопереробний комплекс у Башкортостані - про атаку на підприємства комплексу повідомляли 31 жовтня. До нього входять кілька заводів, зокрема "Башнефть-Новойл", "Уфанефтехим" та Уфимський НПЗ; Кстовський НПЗ (НОРСИ) у Нижньогородській області - атакований 1 листопада. Потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік; Ярославський НПЗ "Славнефть-ЯНОС" - під ударом опинився 3 листопада. Після атаки повідомляли про пожежу, пошкодження інфраструктури та поранених працівників. Потужність заводу - близько 15 млн тонн на рік; Рязанський НПЗ - атакований 5 листопада. Його потужність оцінюють приблизно у 17 млн тонн на рік; Афіпський НПЗ у Краснодарському краї - під ударом був 6 листопада. Потужність підприємства становить близько 6,25 млн тонн на рік; Саратовський НПЗ - атакований у ніч проти 7 листопада. Потужність заводу - близько 7 млн тонн на рік; Киришський НПЗ (КІНЕФ) у Ленінградській області - атакований 9 листопада. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії з потужністю близько 20 млн тонн на рік; Омський НПЗ - про атаку на підприємство повідомляли 11 листопада. Його потужність становить близько 22 млн тонн на рік.

Таким чином, удари охопили підприємства в різних регіонах Росії - від Поволжя та центральної частини країни до Краснодарського краю і Ленінградської області.

Що важливо розуміти, номінальна потужність заводів не означає, що вся вона була втрачена внаслідок атак. Реальні наслідки залежать від характеру пошкоджень, уражених установок та тривалості простою підприємств.