Украина за 13 дней атаковала более трети всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ

С 30 октября по 11 ноября Силы обороны Украины атаковали не менее девяти российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Их совокупная номинальная мощность превышает 120 миллионов тонн нефти в год.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление компании Fire Point.
За неполные две недели под ударами оказались предприятия, на которые приходится более трети всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Как пояснили в компании, речь идет о 36%.
Для новых успешных атак ВСУ применили средства поражения Fire Point.
Среди предприятий, оказавшихся под ударами в указанный период:
Таким образом, удары охватили предприятия в разных регионах России - от Поволжья и центральной части страны до Краснодарского края и Ленинградской области.
Что важно понимать, номинальная мощность заводов не означает, что вся она была потеряна в результате атак. Реальные последствия зависят от характера повреждений, пораженных установок и длительности простоя предприятий.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что недавняя атака ВСУ на Санкт-Петербург привела к гибели российских летчиков.
Кроме того, мы писали о последствиях массированного воздушного нападения Сил обороны на Россию, которое произошло ночью 11 ноября.