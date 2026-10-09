Андрій Дорофеєв з УКРАВТОНОМГАЗ пропонує скраплений газ LPG для порятунку тепломереж

Аналітики застерігають, що масовий фокус винятково на електрогенераторах залишає вразливими системи теплопостачання, зупинка яких загрожує замерзанням інфраструктури, і пропонують використання скрапленого газу (LPG) як надійного резерву.

Засновник УКРАВТОНОМГАЗ Андрій Дорофеєв наголошує на енергетичній безпеці українських громад

За даними експертів галузі, зупинка газових котелень взимку навіть на короткий час може призвести до незворотного пошкодження систем опалення в житлових будинках і на соціальних об'єктах - у лікарнях, школах та дитсадках.

"Скраплений газ можна оперативно доставити на об'єкт і запустити котельню, яка до цього працювала на природному газі", - коментує Дорофеєв.

Як свідчить відеоаналітика, яку опублікувала компанія УКРАВТОНОМГАЗ, забезпечення резервним теплом потребує завчасної підготовки.

Наразі одним із найбільш дієвих рішень для підприємств та критичної інфраструктури є модернізація наявних котелень для можливості роботи на скрапленому вуглеводневому газі (LPG).

Схема автономного газопостачання та опалення багатоквартирного будинку на базі LPG від УКРАВТОНОМГАЗ

Проте, серйозною перешкодою для розбудови таких систем та зміцнення енергонезалежності України стало збільшення акцизного податок на LPG у 5 разів.

Через податкові зміни вже довелося призупинити масштабний стратегічний проект на одній з найбільших вітчизняних ТЕЦ. Ця ініціатива передбачала зведення резервного парку зберігання LPG загальним об'ємом 2 000 кубометрів (20 ємностей по 100 куб. м), що мало б гарантувати енергобезпеку цілого мегаполіса на випадок аварійного відключення блакитного палива.

"Сьогодні собівартість однієї гігакалорії тепла, отриманої з пропан-бутану, складає 5 928 гривень. При цьому 40% від цієї суми - це акцизний податок. Наприклад, в ЄС нульова ставка такого акцизного податку для опалення і це ставить в нерівні умови українських інвесторів", - наголошує керівник підприємства УКРАВТОНОМГАЗ.

Водночас навіть за таких умов генерація електроенергії з пропану вигідніше на 40%, ніж використовувати дизель, адже паливна частка для дизеля у вартості електричного кіловата перевищує 30 гривень.

Міністерство енергетики України розробило та затвердило жорсткі регламенти на випадок кризових ситуацій. Згідно з Наказом №330 (від 13.12.2021) та Наказом №437 (від 26.11.2024), усіх комерційних та промислових споживачів поділено на п'ять черг відключення газу.

У разі оголошення кризової ситуації на енергоринку, підприємства будуть зобов'язані самостійно зупинити споживання блакитного палива на першу вимогу оператора “Газових мереж України”.