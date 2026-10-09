Андрей Дорофеев из УКРАВТОНОМГАЗ предлагает сжиженный газ LPG для спасения теплосетей

Аналитики предостерегают, что массовый фокус исключительно на электрогенераторах оставляет уязвимыми системы теплоснабжения, остановка которых чревата замерзанием инфраструктуры, и предлагают использование сжиженного газа (LPG) в качестве надежного резерва.

Основатель УКРАВТОНОМГАЗ Андрей Дорофеев отмечает энергетическую безопасность украинских громад

По данным экспертов отрасли, остановка газовых котельных зимой даже на короткое время может привести к необратимому повреждению систем отопления в жилых домах и на социальных объектах – в больницах, школах и детсадах.

"Сжиженный газ можно оперативно доставить на объект и запустить котельную, которая до этого работала на природном газе", - комментирует Дорофеев.

Как свидетельствует видеоаналитика, опубликованная компания УКРАВТОНОМГАЗ, обеспечение резервным теплом требует предварительной подготовки.

Теперь одним из наиболее действенных решений для предприятий и критической инфраструктуры является модернизация имеющихся котельных для возможности работы на сжиженном углеводородном газе (LPG).

Схема автономного газоснабжения и отопления многоквартирного дома на базе LPG от УКРАВТОНОМГАЗ

Однако серьезным препятствием для развития таких систем и укрепления энергонезависимости Украины стало увеличение акцизного налога на LPG в 5 раз.

Из-за налоговых изменений уже пришлось приостановить масштабный стратегический проект на одной из крупнейших отечественных ТЭЦ. Эта инициатива предусматривала возведение резервного парка хранения LPG общим объемом 2 000 кубометров (20 емкостей по 100 куб. м), что должно гарантировать энергобезопасность целого мегаполиса на случай аварийного отключения голубого топлива.

"Сегодня себестоимость одной гигакалории тепла, полученной из пропан-бутана, составляет 5 928 гривен. При этом 40% от этой суммы - это акцизный налог. Например, в ЕС нулевая ставка такого акцизного налога для отопления и это ставит в неравные условия украинских инвесторов", - подчеркивает руководитель предприятия УКРАВТОНОМГАЗ.

В то же время, даже при таких условиях генерация электроэнергии из пропана выгоднее на 40%, чем использовать дизель, ведь топливная доля для дизеля в стоимости электрического киловатт превышает 30 гривен.

Министерство энергетики Украины разработало и утвердило жесткие регламенты на случай кризисных ситуаций. Согласно Приказу №330 (от 13.12.2021) и Приказу №437 (от 26.11.2024), все коммерческие и промышленные потребители разделены на пять очередей отключения газа.

В случае объявления кризисной ситуации на энергорынке предприятия будут обязаны самостоятельно остановить потребление голубого топлива по первому требованию оператора "Газовых сетей Украины".