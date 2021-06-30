"Укравтодору" дали кредитный рейтинг "В" по результатам выпуска бондов "Большой стройки"

Как известно, 17 июня на Лондонской фондовой бирже Укравтодор разместил евробонды "Большой стройки" на 700 млн долларов США в 6,25% на 7 лет.

Наличие независимого кредитного рейтинга является важным условием открытого рынка и используется на международном уровне, в том числе при проведении переговоров с инвесторами и привлечении средств.

"Рейтинговая оценка эмитента характеризует уровень способности эмитента ценных бумаг своевременно и в полном объеме выплачивать проценты и основную сумму по долговым обязательствам относительно долговых обязательств других заемщиков. Суверенный кредитный рейтинг указывает на уровень риска инвестиционной среды страны и используется инвесторами при поиске инвестирования", - говорится в сообщении службы.

Кроме этого, в марте 2021 Standard & Poor's подтвердила долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В/В".

"Прогноз стабильный. Также, Standard & Poor's подтвердила рейтинг Украины по национальной шкале на уровне "uaА", - отмечает служба.