"Укравтодору" дали кредитний рейтинг "В" за результатами випуску бондів "Великого будівництва"

Як відомо, 17 червня на Лондонській фондовій біржі "Укравтодор" розмістив євробонди "Великого будівництва" на 700 млн доларів США під 6,25% на 7 років.

Наявність незалежного кредитного рейтингу є важливою умовою відкритого фінансового ринку і використовується на міжнародному рівні в тому числі при проведенні переговорів з інвесторами і залученні коштів.

"Рейтингова оцінка емітента характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників. Суверенний кредитний рейтинг вказує на рівень ризику інвестиційного середовища країни та використовується інвесторами при пошуку інвестування", - йдеться у повідомленні служби.

Окрім цього, у березні 2021 року Standard & Poor's підтвердило довгостроковий та короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах на рівні "В/В".

"Прогноз стабільний. Також, Standard & Poor's підтвердило рейтинг України за національною шкалою на рівні "uaА", - зазначає служба.