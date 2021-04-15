В "Укравтодоре" заявили, что построят в 2021 больше качественных дорог за меньшую цену

В 2021 году качество дорожных работ по президентской программе "Большое строительство" повысится, а цена упадет путем внедрения ряда реформ. Среди них либерализация ценообразования, система оценки качества и цифровизация инфраструктурных закупок.

Об этом сообщили в "Укравтодоре" , пишет УНИАН.

Среди наиболее амбициозных проектов – создание трассы М-30 Стрый-Изварино протяженностью 1 400 км, которая соединит всю страну с востока на запад. 522 км уже обновлено, в этом году "Укравтодор" завершит остальные. Пропускная способность маршрута возрастет вдвое.

Также начнется строительство Киевской окружной дороги протяженностью около 150 км. Она соединит ключевые трассы и позволит вывести транзитный трафик за пределы столицы.

В течение года завершат строительство бетонной трассы Н-31 Днепр - Решетиловка, обновят 140 км дороги от Киева до Кишинева, отремонтируют 250 км дорог в приграничных областях.

Кроме того, "Укравтодор" планирует построить и отремонтировать 150 мостов, главный из которых - новый мост в Запорожье. Возводить его начали еще в 2004 году, но вскоре остановились. Реанимировать проект удалось благодаря "Большой стройке".

Еще один мост через Днепр построят в Кременчуге, где Крюковский мост 1872 года уже давно не удовлетворяет потребности промышленного узла Полтавщины. До конца года достроят Дарницкий мост в столице.

Финансировать проекты "Укравтодора" будут из бюджета (72 млрд гривен) и за средства международных финансовых организаций и частных инвесторов. По мнению специалистов, эти инвестиции окупятся, ведь из-за плохих дорог Украина ежегодно теряет 3-4% ВВП.

По расчетам Киевской школы экономики, "Большая стройка" даст кумулятивный рост ВВП в 4,4% за следующие 5 лет.