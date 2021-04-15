В "Укравтодорі" заявили, що збудують в 2021 більше якісних доріг за меншу ціну

У 2021 році якість дорожніх робіт за президентською програмою "Велике будівництво" підвищиться, а ціна - знизиться шляхом впровадження низки реформ. Серед них лібералізація ціноутворення, система оцінки якості та цифровізація інфраструктурних закупівель.

Про це повідомили в "Укравтодорі" , пише УНІАН.

Серед найбільш амбітних проектів - створення траси М-30 Стрий-Ізварине, яка матиме протяжність 1 400 км і з’єднає всю країну зі сходу на захід. 522 км вже оновлено, цього року "Укравтодор" завершить решту. Пропускна здатність маршруту зросте вдвічі.

Також почнеться будівництво Київської окружної дороги протяжністю близько 150 км. Вона з’єднає ключові траси і дозволить вивести транзитний трафік за межі столиці.

Упродовж року завершать будівництво бетонної траси Н-31 Дніпро - Решетилівка, оновлять 140 км дороги від Києва до Кишинева, відремонтують 250 км доріг у прикордонних областях.

Крім того, "Укравтодор" планує побудувати та відремонтувати 150 мостів, головний з яких - новий міст у Запоріжжі. Зводити його почали ще у 2004 році, але невдовзі зупинились. Реанімувати проект вдалося завдяки "Великому будівництву".

Ще один міст через Дніпро збудують в Кременчуці, де Крюківській міст 1872 року вже давно не задовольняє потреби промислового вузла Полтавщини. До кінця року добудують Дарницький міст у столиці.

Фінансуватимуть проекти "Укравтодору" з бюджету (72 млрд гривень) і коштом міжнародних фінансових організацій та приватних інвесторів. На думку фахівців, ці інвестиції окупляться, адже через погані дороги Україна щороку втрачає 3-4% ВВП.

За розрахунками Київської школи економіки, "Велике будівництво" дасть кумулятивне збільшення ВВП в 4,4% за наступні 5 років.