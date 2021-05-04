В "Укравтодоре" заявили, что быстро отстроят мост, который обвалился во Львовской области

"В прошлом году у нас уже была ситуация, в которой из-за обвала моста были вынуждены оперативно строить новый. Речь идет о мосте через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье в Днепропетровской области. За 7 месяцев переправу было полностью восстановлено. Аналогично будет реконструирована переправа через западный Буг: оперативно и качественно", - рассказали в агентстве.

Как отмечается, в 2020 году служба автомобильных дорог в Львовской области провела тендер на изготовление проектно-сметной документации для ремонта этого моста. Победителем тендера стала компания ООО "СИНК ПЛЮС МІКК". Ориентировочная стоимость реконструкции - 74 млн грн.

"Проект реконструкции уже в ближайшее время будут представлены техсовету "Укравтодора" и секции 5 ГосдорНИИ. Уже после этого будет оперативно определен подрядчик и в максимально короткие сроки начнутся строительные работы", - заверили в "Укравтодоре".

По состоянию на воскресенье, 3 мая, "Укравтодор" сразу организовал объезд по следующей схеме: если ехать в направлении из Львова, то надо доехать до города Каменка-Бугская, там повернуть налево и ехать в направлении города Великие мосты.

Далее по дороге Р-15 в город Червоноград, а оттуда по дороге Т-14-10 в город Радехов. В обратном направлении действует аналогичная схема движения.