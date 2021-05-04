В "Укравтодорі" заявили, що швидко відбудують міст, який обвалився у Львівській області

"Минулого року ми вже мали ситуацію, в якій через обвал мосту були вимушені оперативно будувати новий. Йдеться про міст через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький - Запоріжжя у Дніпропетровській області. За 7 місяців переправу було повністю відновлено. Аналогічно буде реконструйовано переправу через Західний Буг: оперативно та якісно", - розповіли агентстві.

Як зазначається, у 2020 році служба автомобільних доріг у Львівській області провела тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації для ремонту цього мосту. Переможцем тендеру стала компанія ТОВ "СІНК ПЛЮС МІКК". Орієнтовна вартість реконструкції - 74 млн грн.

"Проект реконструкції вже найближчим часом буде представлено техраді "Укравтодору" та секції 5 ДерждорНДІ. Вже після цього буде оперативно визначено підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи", - запевнили в "Укравтодорі".

Станом на неділю, 3 травня, "Укравтодор" одразу організував об'їзд за такою схемою: якщо їхати у напрямку зі Львова, то треба доїхати до міста Кам'янко-Бузька, там повернути ліворуч і їхати у напрямку міста Великі мости.

Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград, а звідти дорогою Т-14-10 до міста Радехів. У зворотному напрямку діє аналогічна схема руху.