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В "Укравтодорі" повідомили, коли запустять пункти автозважування вантажівок

Новини » Суспільство    27.08.2019 - 15:21
В "Укравтодорі" повідомили, коли запустять пункти автозважування вантажівок
Ілюстративне фото (mapio.net)

WiM почнуть працювати в шести пунктах поблизу Києва

"Укравтодор" планує в жовтні місяці запустити перші 6 пунктів для автоматичного зважування вантажівок Weight-in-Motion (WiM), які будуть розташовані під Києвом. Про це повідомив в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За повідомленням Новака, до кінця року планується підготовка програми по установці близько 100 пунктів WiM. Стоятимуть нові системи зважування на щойно відремонтованих дорогах України.

"У жовтні ми плануємо запустити в роботу перші шість пунктів Weight-in-Motion на під'їздах до Києва. Це пілотний проект, який ми фінансуємо за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій. На його реалізацію ми отримали близько семи мільйонів євро від Міжнародного банку реконструкції та розвитку", - розповів Новак.

Для повноцінної роботи системи WiM, на думку Новака, необхідно внести зміни до законодавства, які дадуть можливість "Укравтодору" автоматично штрафувати перевантажені вантажівки.

Відзначимо, що система WIM - це наземний майданчик, що містить інтерактивні системи. Це обладнання може бути використане для збору даних та попередньої ідентифікації автомобілів, що мають перевантаження і наближаються до контрольних майданчиків. Якщо фура перевантажена, система автоматично зчитує номери авто і оформляє штраф. Перевага системи в тому, що вона зчитує інформацію під час руху авто, що повинно виключити корупційну складову, яка поширена в Україні на стаціонарних вагових комплексах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що два з шести майданчиків зі зважуванням автомобілів будуть встановлені на дорозі М-06 поблизу Києва. Планувалося, що установка відбудеться до 30 серпня.

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Новини України УкравтодорСлавомир Новак
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