В "Укравтодоре" сообщили о состоянии проезда по дорогам страны

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

На Прикарпатье выпало до 30 см снега за сутки

По состоянию на утро 18 декабря 2018 проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со посиланнам на пресс-службу "Укравтодора".

Отмечается, что покрытие на автодорогах государственного значения в западных областях местами заснеженное, в остальных областях преимущественно сухое.

"В областях, где идет снег, выполняются работы по расчистке дорог от снега, обработка дорог противогололедными материалами, где есть угроза возникновения гололеда", - сообщили в пресс-службе.

Также добавили, что сейчас в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях местами небольшой снег. В Ивано-Франковской области за сутки выпало до 30 см снега, в Черновицкой - до 15 см.

На остальной территории Украины без осадков. Средняя температура воздуха в большинстве регионов колеблется от -6 до -2 мороза. Наблюдается умеренный снег на Яблунецком и Вишковском перевалах. Высота снежного покрова 10-25 см. Температура воздуха от -1 до -7. Состояние покрытия преимущественно заснеженный, на Торунском перевале - снежная каша.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 18 декабря днем умеренный снег ожидается в западных, Житомирской и Винницкой областях, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный 5-10 м/с. Температура воздуха от -3 до -8, в западных областях от 0 до -5 мороза, на Закарпатье от -3 до +2.

Напомним, сегодня, 18 декабря 2018 на западе Украины ожидается небольшой снег, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от -8 до +3.