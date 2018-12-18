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В "Укравтодорі" повідомили про стан проїзду дорогами країни

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 09:31
В "Укравтодорі" повідомили про стан проїзду дорогами країни
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

На Прикарпатті випало до 30 см снігу за добу

Станом на ранок 18 грудня 2018 проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланнам на прес-службу "Укравтодору".

Зазначається, що покриття на автодорогах державного значення в західних областях місцями засніжене, в решті областей переважно сухе.

"В областях, де йде сніг, виконуються роботи з розчистки доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами, де є загроза виникнення ожеледиці", - повідомили у прес-службі.

Також додали, що наразі у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях місцями невеликий сніг. У Івано-Франківській області за добу випало до 30 см снігу, у Чернівецькій - до 15 см.

В &quot;Укравтодорі&quot; повідомили про стан проїзду дорогами країни

На решті території України без опадів. Середня температура повітря у більшості регіонів коливається від -6 до -2 морозу. Спостерігається помірний сніг на Яблунецькому та Вишківському перевалах. Висота снігового покриву 10-25 см. Температура повітря від -1 до -7. Стан покриття переважно засніжений, на Торунському перевалі - снігова каша.

"За прогнозом Укргідрометцентру, 18 грудня вдень помірний сніг очікується у західних, Житомирській та Вінницькій областях, на решті території без опадів. Вітер переважно східний 5-10 м/с. Температура повітря від -3 до -8, у західних областях від 0 до -5 морозу, на Закарпатті від -3 до +2.

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня 2018 на заході України очікується невеликий сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -8 до +3. 

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