В Украине завтра ожидается небольшой снег и гололедица

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ночью завтра ожидается до -12 градусов мороза

В Украине завтра, 18 декабря 2018 года, ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, завтра в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью ожидается умеренный, а днем небольшой снег, на остальной территории страны осадков не ожидается.

"На дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, на Приазовье порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Сообщается, что завтра ночью ожидается до -12 градусов мороза, днем от -3 до -8 градусов мороза; в западных и южных областях ночью до -7 градусов, днем от 0 до -5 градусов мороза, на Закарпатье и в Крыму от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Карпатах по состоянию на утро 17 декабря 2018 года превысила 50 см.

Сообщается, что в Карпатах сегодня, 17 декабря, и завтра, 18 декабря, ожидается лавинная опасность.