В "Укравтодоре" рассказали о состоянии проезда на дорогах госзначения

Фото: дорога (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Укравтодор" обеспечил проезд всеми участками дорог государственного значения. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега.

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании.

Указано, что по состоянию на 6 утра воскресенья небольшой снег выпадает в Закарпатской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областях, на остальной территории без осадков.

При этом покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Волынской, Ровенской, Черниговской, Сумской и Луганской областях местами заснеженное.

Сказано, что на перевалочных участках дорог выпадает небольшой снег, прирост снежного покрова за сутки составляет 1-3 см. Состояние покрытия местами мокрое.

"В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - информируют в "Укравтодоре".

Для обеспечения проезда по дорогам госзначения задействовано в работе 390 единиц техники и 529 рабочих.

Напомним, в пятницу мороз в Украине с самого утра достиг 12 градусов, в большинстве областей шел снег. Тогда на перевалочных участках выпало от 10 до 35 сантиметров снега.

Как писало РБК-Украина, синоптики предупреждали о гололедице на дорогах на выходных.